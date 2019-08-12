ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске прошел экстремальный забег по грязи

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В субботу, 10 августа, в Петрозаводске прошел экстремальный забег "Ультра трейл "Фонтаны".
Экстремальный забег проводился второй год подряд. Число участников превысило 100 человек. Некоторые из них бежали вместе с собаками.
По информации мэрии Петрозаводска, организаторы представили трассы на 12, 25 и 50 км. Маршрут пролегал от развлекательного центра "Горка" через таёжный лес по направлению к "Фонтанам" и обратно. Среди препятствий традиционно оказались корни деревьев, болотистые и глинистые участки, брод реки.
Все участники получили эксклюзивные медали, а бегунам на 25 и 50 км, помимо медалей, вручили фирменные футболки мероприятия.
Смотрите наши фото и видео с забега "Ультра трейл "Фонтаны".
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