ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске прошел экстремальный забег по грязи

В субботу, 10 августа, в Петрозаводске прошел экстремальный забег "Ультра трейл "Фонтаны".

Экстремальный забег проводился второй год подряд. Число участников превысило 100 человек. Некоторые из них бежали вместе с собаками.

По информации мэрии Петрозаводска, организаторы представили трассы на 12, 25 и 50 км. Маршрут пролегал от развлекательного центра "Горка" через таёжный лес по направлению к "Фонтанам" и обратно. Среди препятствий традиционно оказались корни деревьев, болотистые и глинистые участки, брод реки.

Все участники получили эксклюзивные медали, а бегунам на 25 и 50 км, помимо медалей, вручили фирменные футболки мероприятия.

Смотрите наши фото и видео с забега "Ультра трейл "Фонтаны".