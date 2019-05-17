ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске запустили фонтаны

Одним из первых открыли фонтан на Студенческом бульваре.

Во время открытия для петрозаводчан и гостей города выступили ансамбль танца "Созвездие", лауреат международных и всероссийских конкурсов вокалистов Евгений Ильин и фольклорно-хореографический ансамбль "Кулкусет".

На церемонии также присутствовала также глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

С сегодняшнего дня фонтаны начали работу по всему городу – у кафе "Нойбранденбург", "Плачущий камень" у портретной галереи "Героям Советского Союза", фонтан на Берёзовой аллее и фонтан "Калевала" в сквере имени Элиоса Леннрота.

Смотрим фото и видео.