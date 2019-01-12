18:13, 12 Января 2019
ФОТО: "Навальный" и "Уберите кучу!" - жительницы Питкяранты оставили властям послания на снегу
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В ответ на отвратительную работу властей по организации уборки города жительницы Питкяранты оставили чиновникам послания на снегу.
Вот что рассказали в группе "Нетипичная Питкяранта" активисты, которые организовали акцию:
"В пятницу вечером мы спонтанно придумали новую акцию и уже сегодня днем городские сугробы запестрели посланиями к нашим властям. В том числе под окнами администрации и на несостоявшемся до сих пор катке.
Там мы даже написали волшебное слово "Навальный", после появления которого в прошлом году в стране сугробы с такими надписями исчезали в среднем за два часа".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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