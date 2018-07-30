ФОТО: Шэрон Стоун не стесняется показывать целлюлит

60-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун выложила в Инстаграм фото, на котором видны несовершенства ее тела.

Как отмечает Passion, обычно звезды стараются публиковать в соцсетях только самые удачные кадры: те, на которых ноги выглядят длиннее, а недостатки — незаметны. Актрису Шэрон Стоун, судя по всему, собственные несовершенства не очень беспокоят. Она выложила в Инстаграм снимок, на котором заметен целлюлит у нее на бедрах.

"Отдыхаем у бассейна с моим другом, номинантом на Нобелевскую премию мира, Винченцо Курсио", — подписала актриса снимок.