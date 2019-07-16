ФОТО: Тарзан надел бюстгальтер

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Муж Наташи Королевой опубликовал в Instagram снимок с завязанными бюстгальтером глазами.
Имя дамы, оставшейся топлесс благодаря шутке Сергея Глушко, шоумен не разглашает. Верхняя часть купальника – красная в белый горошек – закрывает глаза артиста и делает его похожим на стрекозу. Но у самого Тарзана другое мнение, пишет издание "Дни.ру".
"Муха Си-Си. Очки расширенной реальности. Для эротоманов", – пояснил в подписи к фотографии артист.
Подписчиков Сергея Глушко, естественно, больше всего заинтересовало, у кого же шоумен позаимствовал вещь. Большинство предположили, что это часть купальника супруги артиста Наташи Королевой.
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