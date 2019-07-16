ФОТО: Тарзан надел бюстгальтер

Муж Наташи Королевой опубликовал в Instagram снимок с завязанными бюстгальтером глазами.

Имя дамы, оставшейся топлесс благодаря шутке Сергея Глушко, шоумен не разглашает. Верхняя часть купальника – красная в белый горошек – закрывает глаза артиста и делает его похожим на стрекозу. Но у самого Тарзана другое мнение, пишет издание "Дни.ру".

"Муха Си-Си. Очки расширенной реальности. Для эротоманов", – пояснил в подписи к фотографии артист.

Подписчиков Сергея Глушко, естественно, больше всего заинтересовало, у кого же шоумен позаимствовал вещь. Большинство предположили, что это часть купальника супруги артиста Наташи Королевой.