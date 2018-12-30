ФОТО: Уходящий год и его события в картинках – мы собрали лучшее

"Столица на Онего" представляет лучшие фото 2018 года, иллюстрирующие основные события в Карелии.

Редакция "Столицы на Онего" предлагает читателям свою версию лучших фотографий, которыми в течение года мы иллюстрировали новости и статьи о событиях в Карелии. В этой подборке – фотографии наших авторов, материалы пресс-служб, а также картинки из соцсетей.

Здесь есть все – от пожара в Успенской церкви до освобождения Алиханова; будни и праздники, митинги и салюты; забавные кадры известных персон.

Давайте вспомним, каким был 2018 год, взглянув на эти фото.