ФОТО: Уходящий год и его события в картинках – мы собрали лучшее

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"Столица на Онего" представляет лучшие фото 2018 года, иллюстрирующие основные события в Карелии.
Редакция "Столицы на Онего" предлагает читателям свою версию лучших фотографий, которыми в течение года мы иллюстрировали новости и статьи о событиях в Карелии. В этой подборке – фотографии наших авторов, материалы пресс-служб, а также картинки из соцсетей.
Здесь есть все – от пожара в Успенской церкви до освобождения Алиханова; будни и праздники, митинги и салюты; забавные кадры известных персон.
Давайте вспомним, каким был 2018 год, взглянув на эти фото.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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