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Новости. Общество
12:04, 21 Августа 2018
фото: мэрия Петрозаводска

ФОТО: В Ямке на Красной устанавливают детский городок

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Подрядчик завершает монтаж детской игровой площадки в парке 50-летия пионерской организации в Петрозаводске, сообщает городская администрация.

Установка детской площадки – часть проекта по модернизации парка. 

"Помимо оборудования спортивно-игрового комплекса здесь предусмотрено асфальтирование отдельных участков, устройство нескольких пешеходных тропинок, профилирование газона, - сообщает мэрия. – Также запланированы мощение и установка урн и скамеек возле скульптуры "Медведь", на центральном газоне возле старой ивы построят круглую скамейку. Намечено благоустройство участка возле лестницы и нескольких пешеходных дорожек".

Власти просят не пускать малышей в детский городок до окончания монтажных работ.


фото: мэрия Петрозаводска

"Работы на детской площадке еще не окончены, и представители организации-подрядчика просят горожан не заходить на ее территорию, тем более не разрешать там играть детям и не срывать ограждающие строительство ленты", - отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Согласно муниципальному контракту, стоимость которого составляет 3,8 млн рублей, завершение благоустройства территории парка предусмотрено до 21 сентября. Проект по его модернизации был выбран жителями города 18 марта в ходе рейтингового голосования по программе "Формирование комфортной городской среды", напомнили в мэрии. Реализацией проекта занимается ООО "Мир-Детям".

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