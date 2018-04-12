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Новости. Происшествия
16:45, 12 Апреля 2018

ФОТО: В Петрозаводске людей эвакуировали с 9-го этажа загоревшегося дома

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Пожар в многоэтажке произошел на лестничной площадке 9-го этажа, быстро распространявшийся дым перекрыл выход жильцам квартир, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня, 12 апреля, в 14.04 произошел пожар в многоэтажном жилом доме на ул.Питкярантской. Сообщение о пожаре поступило от одного из жильцов, который находился в своей квартире.

Прибыв на место первые подразделения дежурных караулов, в ходе разведки установили, что очаг пожара находился на лестничной клетке 9 этажа. В первую очередь были эвакуированы жильцы подъезда по лестничной клетке, часть из которых самостоятельно покинули здание, пути эвакуации верхних этажей были "отрезаны" дымом, потребовалось дополнительное привлечение сил и средств. Своевременные действия пожарных подразделений позволили спасти остальных жильцов при помощи автолестницы из окон 9 этажа. В 14.48 пожар был ликвидирован.

Проверку по факту пожара проводят дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Петрозаводска. Предварительные причины, виновные и ущерб устанавливаются.

Для ликвидации происшествия привлекались дежурные подразделения пожарно-спасательной части №1 города Петрозаводска, а также специализированная пожарно-спасательная часть по Республике Карелия. Всего в ликвидации пожара принимало участие 21 человек и 8 единиц техники.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sherhan2
2018-04-12 18:13:23
Сами жильцы проблемы и создают.Лестничные клетки-как склад выброшенного имущества.В каждом подъезде такое можно встретить:диваны,кровати,доски половые,старые окна и двери.А то можно и кладовочку замутить:кирпичи нашел да дверь старую-вот и помещение для хранения чего угодно.А у некоторых в таких кладовочках чего только нет.И автомобильные покрышки,и бензин в пластмассовой таре...Раньше вроде с такими самовольными строениями МЧС боролись.Не знаю,как сейчас.
Неравнодушный
2018-04-12 17:21:25
Материалы горючие, систем пожаротушения нет - вся надежда на бдительность самих потенциально горящих граждан.
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