ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске открылась сельскохозяйственная ярмарка

На улице Инженерной начала работу весенняя сельскохозяйственная ярмарка.

На ярмарке можно купить садово-огородный инвентарь, спецодежду, материалы для дачного строительства, рыбу и морепродукты, мясо, мясные и молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, сувениры, а также рассаду садовых культур и цветов.

Смотрим фото и видео.