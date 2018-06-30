ФОТО: В центре Петрозаводска людей пугает опасный люк

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На главном проспекте города под ногами прохожих образовался провал.
На проспекте Ленина вокруг одного из люков обвалился асфальт, после чего вся конструкция стала уходить под землю.
Об этом сообщают очевидцы в паблике "Подслушано в ПТЗ I Петрозаводск".
Опасный провал прикрыли деревянным щитом.
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