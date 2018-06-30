ФОТО: В центре Петрозаводска людей пугает опасный люк

На главном проспекте города под ногами прохожих образовался провал.

На проспекте Ленина вокруг одного из люков обвалился асфальт, после чего вся конструкция стала уходить под землю.

Об этом сообщают очевидцы в паблике "Подслушано в ПТЗ I Петрозаводск".

Опасный провал прикрыли деревянным щитом.