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Новости. Общество
09:23, 30 Июня 2018

ФОТО: В центре Петрозаводска людей пугает опасный люк

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На главном проспекте города под ногами прохожих образовался провал.

На проспекте Ленина вокруг одного из люков обвалился асфальт, после чего вся конструкция стала уходить под землю.

Об этом сообщают очевидцы в паблике "Подслушано в ПТЗ I Петрозаводск".

Опасный провал прикрыли деревянным щитом.

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