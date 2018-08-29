ФОТО, ВИДЕО: Серьезная авария в Петрозаводске – две легковушки в лобовую столкнулись на улице Шотмана

Серьезное ДТП с пострадавшими произошло накануне вечером в Петрозаводске – на улице Шотмана на встречке столкнулись "четверка" и Lada Kalina.

Как сообщается на портале ДТП ПТЗ, авария с участием легковых автомобилей ВАЗ-2104 и Lada Kalina произошла накануне на улице Шотмана, у дома №13 около девяти часов вечера.

Как выяснилось, легковые автомобили двигались по улице Шотмана в противоположных направлениях. От встречного столкновения левыми передними сторонами машины развернуло поперёк проезжей части. Транспортные средства получили механические повреждения.

Для извлечения пострадавших из "четверки" спасателям пришлось срезать крышу автомобиля.

Свидетель происшествия – пассажир Lada Kalina сообщил корреспонденту "Столицы на Онего", что не понял, как и почему произошло столкновение, он только почувствовал удар.

Очевидцы сообщили, что в ДТП пострадали водитель и пассажиры "четверки", их было три или четыре человека. С различными травмами, характер которых неизвестен, их увезли на "скорой" в больницу.

Сотрудники ДПС и ГИБДД, работавшие на месте происшествия, не стали делиться своими соображениями о том, кто виновен в этой аварии.