ФОТО: Жители поселка Карелии из-за отсутствия перрона вынуждены выпрыгивать из поезда на камни

Во время приема в поселке Муезерский главе республики пожаловались на отсутствие нормальной железнодорожной платформы и нехватку поездов.

Руководитель республики Артур Парфенчиков проводит сегодня личный прием в Муезерском районе. Жительница Муезерки, депутат местного совета Инна Хохлун пожаловалась на нехватку поездов.

"Разъяснил, что назначение дополнительных поездов "Петрозаводск – Костомукша" финансово затратное для республиканского бюджета, но обсудим с местным самоуправлением и Правительством Карелии по итогам поездки. Считаю, что после передачи в федеральную собственность дороги от трассы "Кола" до Костомукши и начала работ по ее реконструкции можно и нужно развивать автобусное сообщение как альтернативу ж/д перевозкам", - сообщил на своей странице в "ВКонтакте" Парфенчиков.

По словам главы республики, перрон на станции Муезерская приведут в нормативное состояние уже в этом году. Окончание работ запланировано на август.

"Решение этого вопроса у меня на контроле", - отметил Артур Парфенчиков.

Жители Муезерки разместили в паблике "Подслушано в Муезерском" фото, как им сейчас приходится запрыгивать в поезд.

"Вот так в Муезерке пассажиры садятся в поезд по четвергам - 6 вагонов без перрона! С детьми, с колясками "скачут" по камням и поднимают тяжелые сумки... Какие тут пандусы условия для инвалидов- здоровый-то человек на коленях в поезд забирается!" - прокомментировали жители поселка фото.