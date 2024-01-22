Фургон слетел с дороги и лег набок на юге Карелии

Дорожная авария, в которой опрокинулся автомобиль, произошла в Пряжинском районе Карелии.
О дорожной аварии в Пряжинском районе сообщили местные пожарные.
ДТП произошло утром в воскресенье, 21 января. Как рассказали в отряде противопожарной службы Пряжинского района, в 09.03 2 человека личного состава ПЧ-49 села Ведлозеро на 1 единице техники привлекался для ликвидации дорожно-транспортного происшествия на 3 километре автомобильной дороги 86К-262. Там автомобиль съехал в кювет и опрокинулся набок.
Пожарные осмотрели место ДТП, затем отключили аккумулятор.
В аварии никто не пострадал, сообщили спасатели.
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