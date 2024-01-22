Фургон слетел с дороги и лег набок на юге Карелии

Дорожная авария, в которой опрокинулся автомобиль, произошла в Пряжинском районе Карелии.

О дорожной аварии в Пряжинском районе сообщили местные пожарные.

ДТП произошло утром в воскресенье, 21 января. Как рассказали в отряде противопожарной службы Пряжинского района, в 09.03 2 человека личного состава ПЧ-49 села Ведлозеро на 1 единице техники привлекался для ликвидации дорожно-транспортного происшествия на 3 километре автомобильной дороги 86К-262. Там автомобиль съехал в кювет и опрокинулся набок.

Пожарные осмотрели место ДТП, затем отключили аккумулятор.

В аварии никто не пострадал, сообщили спасатели.