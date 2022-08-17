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Футбольный клуб «Спартак» сменил владельца

Новости. Общество
18:40, 22 Августа 2022
фото: Олег Яковлев / РБК

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Леонид Федун, 18 лет владевший клубом, ушел из Спартака, чьи акции полностью выкупила компания «Лукойл».

Леонид Федун покидает пост президента московского «Спартака». Ранее стало известно, что «Лукойл» выкупил 100% акций футбольного клуба. Об этом пишет спортивный интернет-портал «Чемпионат».

«В связи с выходом из состава акционеров клуба Леонид Федун слагает полномочия президента, члена и председателя совета директоров АО «ФК «Спартак-Москва» и не будет принимать участия в управлении клубом.

«Лукойл» высоко ценит вклад Леонида Федуна в развитие клуба, его инфраструктуры и спортивные достижения. Компания будет стремиться их приумножать, сохранив традиции, которые формировались на протяжении века выдающимися основателями «Спартака», тренерами, спортсменами и многомиллионной армией болельщиков», — написала пресс-служба «Лукойла» во «ВКонтакте».

Напомним, Леонид Федун являлся президентом «Спартака» 18 лет. При нём красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Несколькими месяцами ранее Федун ушёл из «Лукойла», где занимал должность вице-президента по стратегическому развитию.

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