Футбольный клуб «Спартак» сменил владельца

Леонид Федун, 18 лет владевший клубом, ушел из Спартака, чьи акции полностью выкупила компания «Лукойл».

Леонид Федун покидает пост президента московского «Спартака». Ранее стало известно, что «Лукойл» выкупил 100% акций футбольного клуба. Об этом пишет спортивный интернет-портал «Чемпионат».

«В связи с выходом из состава акционеров клуба Леонид Федун слагает полномочия президента, члена и председателя совета директоров АО «ФК «Спартак-Москва» и не будет принимать участия в управлении клубом.

«Лукойл» высоко ценит вклад Леонида Федуна в развитие клуба, его инфраструктуры и спортивные достижения. Компания будет стремиться их приумножать, сохранив традиции, которые формировались на протяжении века выдающимися основателями «Спартака», тренерами, спортсменами и многомиллионной армией болельщиков», — написала пресс-служба «Лукойла» во «ВКонтакте».

Напомним, Леонид Федун являлся президентом «Спартака» 18 лет. При нём красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Несколькими месяцами ранее Федун ушёл из «Лукойла», где занимал должность вице-президента по стратегическому развитию.