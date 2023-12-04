«Galibri & Mavik» станут хедлайнерами музыкально-гастрономического фестиваля в Петрозаводске

Мероприятие пройдет 16–17 декабря на площади Кирова.
В Петрозаводске состоится спортивный музыкально-гастрономический фестиваль, сообщили в паблике Минэкономразвития Карелии.
Мероприятие пройдет 16–17 декабря на площади Кирова благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированному президентом России, отметили в источнике.
С 13.00 и до 18.00 для гостей фестиваля выступят карельские музыкальные коллективы «Skylark», «Kariala», «Зоряйне», «Соло», «Поколение», «Фиеста», «Верея». Будет звучать народная музыка, карельские песни в современных аранжировках, кавер-версии популярных песен.
Параллельно с музыкальной площадкой будет работать гастрономическая мастерская, в которой своими секретами поделятся шеф-повара из Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Мурманска.
Кроме того, будут игровые площадки для детей, ростовые куклы, зажигательные кубинские танцы и салют.
«Завершаться фестивальные дни будут выступлениями музыкальных хедлайнеров — группы „Инфинити“, молодежного дуэта „Galibri & Mavik“ и первой солистки группы Мираж Светланы Разиной», — написал в своем telegram-канале Министр экономического развития Республики Карелия Олег Ермолаев.
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