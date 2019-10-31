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Новости. Общество
09:36, 31 Октября 2019
фото: petrosovet.info

Геннадий Боднарчук: "Петрозаводску необходима новая схема движения большегрузного транспорта"

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В Петросовете состоялось заседание рабочей группы по вопросу подготовки предложений по улучшению организации движения грузового транспорта на территории Петрозаводского городского округа.

В состав комиссии входят председатель Петрозаводского городского Совета Геннадий Боднарчук, вице-спикер городского Совета Валерий Матвеев, член постоянной комиссии по экономике и финансам, депутат Павел Петров. Помимо депутатов в заседании также приняли участие председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Юлия Мизинкова, представители ГИБДД по Петрозаводску Александр Клюхин и Лидия Перияйнен.

На совещании руководитель рабочей группы Геннадий Боднарчук отметил успешную реализацию этапа федеральной программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в текущем году и обратил внимание присутствующих на поступающие в адрес Петросовета обращения и пожелания граждан о сохранении отремонтированных дорог.

"В адрес депутатов горсовета поступают обращения горожан о необходимости сохранения нового асфальтобетонного покрытия и увеличения пропускной способности вновь отремонтированных улиц, мы должны принять меры для обеспечения безопасности водителей и пешеходов, а для достижения этих целей предоставить грузовому транспорту альтернативный вариант для объезда центральной части города", - отметил Геннадий Бондарчук.

На заседании руководитель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова предложила проработанный администрацией города вариант движения тяжелого транспорта, соединяющий все въезды и выезды карельской столицы. В ходе обсуждения члены рабочей группы поддержали представленный маршрут, а также приняли решение рассмотреть возможность изыскать бюджетные средства для установки соответствующих дорожных знаков. Помимо этого, председатель Петросовета и депутаты, участвующие в совещании, выступили с инициативой об увеличении штрафов за нарушение требований дорожных знаков, запрещающих движение грузовых автомобилей. Соответствующее обращение будет направлено в Законодательное Собрание республики для последующего рассмотрения на федеральном уровне.

"Нашей задачей в данной ситуации не является ущемление предпринимателей, осуществляющих перевозки грузов, мы понимаем их опасения. Все действия Петросовета и администрации города будут взвешены и построены на диалоге. Постепенные шаги, информационная поддержка, согласование действий с ГИББД, поиск инвестора для создания пунктов весового контроля — вот план, которого мы будем придерживаться. Нам важно оградить жителей нашего города от неудобств и шума, создаваемых грузовым транспортом, не ущемляя права всех сторон", - подвел итог встречи председатель Петросовета Геннадий Боднарчук.

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Комментарии

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David
2019-10-31 11:49:32
Какие могут быть схемы, если в Задовске ни одной новой дороги со времён Совка не построили!
Juniper59
2019-10-31 12:06:21
David, ну, так-то при СССР не было ни Чапаева (1993), ни Лесного пр. (1995, 2008), ни объездной (2000), так что это Вы, батенька, мимо-с.
Другое дело, что заметка ни о чём - ни одного факта, а только словоблудие чиновников и копирующих их релизы журналистов.
David
2019-10-31 11:48:02
Поддерживаю! Реально убийцы на дорогах.
Д.Ю
2019-10-31 11:09:52
В первую очередь надо убрать с дорог города многотонные камневозы, ведь они все идут с перегрузом, разрушают дороги и угрожают безопасности окружающим. И так на протяжении многих лет.
Вий
2019-10-31 09:58:13
Не новая схема нужна , а дополнительные объездные дороги и развязки , как можно этого не понимать . Все магистрали перегружены .
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