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ГИБДД Карелии опубликовала рекомендации пешеходам, как выжить на заваленной снегом дороге

Новости. Общество
09:01, 20 Декабря 2021
фото: "Добрая дорога детства" Вконтакте

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Сугробы, оставленные у пешеходных переходов в нарушение правил содержания дорог, требуют особой осторожности от пешеходов.

Об этом говорится в рекомендациях, размещенных на официальной странице Госавтоинспекции Карелии Вконтакте.

«Сугроб закрывает обзор? Не торопитесь выходить на дорогу!», — предупредили в ГИБДД.

Ведомство разместило советы, подготовленные для юных пешеходов интернет-газетой «Добрая дорога детства».

«Прежде чем выходить на проезжую часть, выгляни из-за препятствия и убедись, что переход безопасен», — предупреждает издание.

 

 

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Комментарии

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кир
2021-12-20 10:52:40
Где особый режим работы дворников в чрезвычайном положении? Нет его. Только крыльцо у дома чистят. :)
Гость
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