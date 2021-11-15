ГИБДД Карелии опубликовала рекомендации пешеходам, как выжить на заваленной снегом дороге

Сугробы, оставленные у пешеходных переходов в нарушение правил содержания дорог, требуют особой осторожности от пешеходов.

Об этом говорится в рекомендациях, размещенных на официальной странице Госавтоинспекции Карелии Вконтакте.

«Сугроб закрывает обзор? Не торопитесь выходить на дорогу!», — предупредили в ГИБДД.

Ведомство разместило советы, подготовленные для юных пешеходов интернет-газетой «Добрая дорога детства».

«Прежде чем выходить на проезжую часть, выгляни из-за препятствия и убедись, что переход безопасен», — предупреждает издание.