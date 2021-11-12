ГИБДД Карелии остановило автотуриста из Санкт-Петербурга, рисковавшего жизнью людей

Автопатруль зафиксировал серьезные нарушения ПДД на трассе «Кола», сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Автопатруль зафиксировал на трассе «Кола» в Карелии нарушения водителями правил дорожного движения — автолюбители осуществляли обгон с выездом на встречную полосу в месте, где это было запрещено.

Нарушителям, а это петрозаводчанин и автотурист из Санкт-Петербурга, грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до 6 месяцев.

Госавтоинспекция обращает внимание, что обгон считается самым опасным видом маневра. Нарушая правила обгона, водитель ставит под угрозу безопасность дорожного движения и рискует жизнью людей.