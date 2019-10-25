ГИБДД Карелии просит водителей "переобуть" свои автомобили в эти выходные

Госавтоиспекция республики предупреждает водителей о понижении температуры и ухудшении дорожной обстановки в ближайшее воскресенье.

Синоптики обещают субботний день в Карелии по-осеннему теплым. Но уже с воскресенья ожидается понижение температуры до минусовых значений и дождь, переходящий в снег, сообщает ГИБДД Карелии.

Так, в ночь с воскресенья, 27 октября, на понедельник, 28 октября, столбик термометра окажется на отметке -1 градус. В первый рабочий день недели температура воздуха составит -3 градуса.

"Госавтоинспекция Карелии напоминает водителям "обуть" свой автомобиль в зимние шины", пишут в паблике "Госавтоинспекция Карелии".