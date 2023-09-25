Гигантскую капусту вырастили жители маленького поселка на западе Карелии

В Муезерском районе вырастили урожай капусты огромных размеров.
Как сообщили в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия», в поселке Тумба Муезерского района вырос урожай гигантской капусты.
В комментариях пользователи интересуются, не пирогами ли «кормили» эту капусту?
Напомним, ранее мы сообщали о том, что жители этого поселка собирают деньги на книгу о малой Родине
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