Гимнастка из Петрозаводска вышла в финал Олимпиады в Токио

Анастасия Максимова в составе сборной России вышла в финал соревнований по художественной гимнастике на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио.

Как рассказали в Минспорта Карелии, 7 августа в рамках квалификационного раунда группового многоборья в художественной гимнастике российские спортсменки уверенно вышли в финал Олимпиады.

В составе сборной команды Олимпийского комитета России выступали Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова и наша землячка, воспитанница карельской школы гимнастики Анастасия Максимова.

На Олимпиаде 2016 года в Рио она уже завоевала титул олимпийской чемпионки и теперь вновь сможет побороться за него.

По итогам двух упражнений российские гимнастки квалифицировались в финал группового многоборья со вторым результатом, набрав 89,050 балла.

Завтра, 8 августа, пойдет финал соревнований. Трансляция начнется в 5:00 на телеканале Матч ТВ.