Гимназисты и помещики: в День Петрозаводска прошел праздник «Иллюзии старого города» (ФОТО)

В квартале исторической застройки Петрозаводска 24 июня состоялся праздник «Иллюзии старого города», сообщили в мэрии.

Квартал исторической застройки стал одной из площадок праздника. На его территории воссоздали атмосферу конца XIX - начала ХХ веков.







Большинство мероприятий посвятили году педагога и наставника в России. Горожане в дореволюционных костюмах педагогов и гимназистов, а также крестьян, казаков и помещиков учили жителей полезным ремеслам, рассказывали об истории города, готовили традиционные угощения и исполняли народные песни и танцы.











Многие персонажи праздника «Иллюзии старого города» имеют реальные прототипы. Церемонию открытия торжеств в квартале исторической застройки посетил городской голова Георгий Ефимович Пименов с супругой и директором начальных народных училищ Олонецкой губернии Дмитрием Павловичем Мартыновым.











Вместе они отметили заслуги отличившихся учеников. Затем для собравшихся выступили мужской вокальный ансамбль «Роспев» и ансамбль народной музыки «Toive». Фольклорно-этнографический коллектив «Karjala» провел с жителями занятие по бальным танцам. Заключительным мероприятием стало дефиле народных костюмов.









