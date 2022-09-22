Глава Карелии: «Мобилизация не предполагает медкомиссии как таковой»

Артур Парфенчиков, отвечая на вопрос читательницы, уточнил, что медкомиссии при мобилизации не предполагается.

Дискуссия, развернувшаяся на странице главы Карелии под постом о питании мобилизованных, затронула в том числе вопрос необходимой мобилизации.

Одна из читательниц спросила: «где обещанная медкомиссия? Ведь её вообще нет!».

На вопрос ответил сам Артур Парфенчиков. По его словам, мобилизация в принципе не предполагает медкомиссии. Ожидается, что гражданин, подлежащий мобилизации, здоров по умолчанию, а при проблемах со здоровьем должен сам обращаться в военкомат.

«Мобилизация не предполагает медкомиссии как таковой. Предполагается, что гражданин, состоящий в запасе, годен к воинской службе и немедленному призыву. Если у запасника появляются проблемы со здоровьем, он должен сразу сообщать об этом в военкомат для пересмотра уровня годности. При мобилизации гражданин может предъявить жалобы на состояние здоровья и может быть индивидуально отправлен на комиссии», — уточнил руководитель региона.