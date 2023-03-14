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Глава Карелии назвал тех, кому будут отдавать «лакомые куски земли» в Петрозаводске под застройку

Новости. Общество
12:13, 15 Марта 2023
фото: © Артур Парфенчиков / ВК, кадр из видео

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Артур Парфенчиков нашел способ по привлечению подрядчиков для строительства социальных объектов в столице республики.

Проблему с поиском подрядной организации для строительства второй очереди спортивного комплекса «Луми», которое оценивается в 440 млн рублей, озвучил сегодня, 15 марта, на онлайн-совещании по развитию Петрозаводска глава города Владимир Любарский. Контракт по возведению конькобежной дорожки должен быть заключен до 1 апреля. Но, по словам мэра, ни один из карельских застройщиков заниматься этим объектом не готов.

«Со всеми считали, перечитывали, желающих нет. Сегодня встречаемся с возможными контрагентами из Санкт-Петербурга по выполнению этого муниципального контракта. Результаты переговоров будут понятны к концу дня. Это важный для города объект, для проведения круглогодичного тренировочного процесса конькобежного спорта, физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга. Тем более, что это федеральные средства. Не у всех регионов они есть. Поэтому надеемся на положительный результат», — сказал Владимир Любарский.

Мэр отметил, что такая ситуация сложилась не только со строительством конькобежной дорожки. На работы по капремонту школы № 3 на Ключевой власти города также не смогут найти подрядчика.

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал коллег изменить подход в работе со строительными компаниями.

«Давайте будем объективными. Нельзя за 80 рублей построить то, что стоит 100 рублей. Если эти люди приходят на такие объекты, значит они приходят не с целью построить, а с целью получить аванс и потом все это затянуть. Мы это уже проходили. Нужно искать какие-то варианты все-таки с теми подрядчиками, которые будет объективно оценивать ситуацию. Почему наши не могут построить за эти деньги, а петербургский подрядчик может? Тогда вопрос к нашим подрядчикам. К их социальной ответственности», — заявил Парфенчиков.

Руководитель республики предложил властям города еще раз провести встречи с подрядчиками и решить вопрос таким образом: если они будут строить социальные объекты, тогда смогут претендовать на земельные участки под коммерческое строительство.

«Кто будет строить социальные объекты в городе, тот будет строить и коммерческие объекты. Вот такой подход. Абсолютно справедливый. Если петербургская компания нормальная, тогда сразу с ней договаривайтесь. Договаривайтесь, что она еще будет строить в городе, и отдавайте лакомые земельные куски. Раз они готовы у нас строить социальные объекты, путь и жилье строят, включая проект КРТ на Октябрьском. Вот так и договоримся», — подытожил глава Карелии.  

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