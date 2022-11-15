Глава Карелии объявил о рекордном финансировании фермерства региона из федерального бюджета

На развитие фермерства и сельхозкооперации в следующем году Карелия получит федеральную поддержку в размере более 90 млн рублей.

По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, это рекордная сумма по сравнению с другими регионами Северо-Запада.

Как и в 2022 году фермеры получат гранты «Агростартап» на создание новых хозяйства, а потребительские кооперативы — субсидии на возмещение затрат, связанных с сельхоздеятельностью.