Глава Карелии объявил о рекордном финансировании фермерства региона из федерального бюджета

На развитие фермерства и сельхозкооперации в следующем году Карелия получит федеральную поддержку в размере более 90 млн рублей.
По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, это рекордная сумма по сравнению с другими регионами Северо-Запада.
Как и в 2022 году фермеры получат гранты «Агростартап» на создание новых хозяйства, а потребительские кооперативы — субсидии на возмещение затрат, связанных с сельхоздеятельностью.
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