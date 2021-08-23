Глава Карелии оценил значение статуса беломорских петроглифов как объекта ЮНЕСКО для экономики

Включение беломорских петроглифов в перечень объектов культурного наследия всемирного наследия ЮНЕСКО позволит улучшить жизнь местного населения, считает глава Карелии Артур Парфенчиков.

Такое мнение он высказал на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Беломорского района.

«На севере Норвегии целый город, наверное, сопоставимый с Беломорском, живет, зарабатывает на объекте ЮНЕСКО…Татарстанский Булгар — после принятия статуса ЮНЕСКО количество туристов увеличилось в 10 раз. Иностранных туристов. Мы не ради туристов будем благоустраивать Беломорск, но мы будем использовать этот фактор для того, чтобы, в первую очередь, Беломорск сделать максимально комфортным для самих беломорчан», — сказал глава республики.

Он напомнил, что в районе скопления петроглифов началась работа по развитию сопутствующей, в том числе дорожной, инфраструктуры.

«Мы сохраним экологию, мы сохраним доступность этого места для местных жителей. Это совершенно очевидно, это даже не обсуждается», — добавил губернатор.

Беломорские петроглифы получили официальный статус объекта ЮНЕСКО в конце июля.