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Глава Карелии оценил значение статуса беломорских петроглифов как объекта ЮНЕСКО для экономики

Новости. Общество
12:45, 24 Августа 2021
фото: правительство Карелии

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Включение беломорских петроглифов в перечень объектов культурного наследия всемирного наследия ЮНЕСКО позволит улучшить жизнь местного населения, считает глава Карелии Артур Парфенчиков.

Такое мнение он высказал на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Беломорского района.

«На севере Норвегии целый город, наверное, сопоставимый с Беломорском, живет, зарабатывает на объекте ЮНЕСКО…Татарстанский Булгар — после принятия статуса ЮНЕСКО количество туристов увеличилось в 10 раз. Иностранных туристов. Мы не ради туристов будем благоустраивать Беломорск, но мы будем использовать этот фактор для того, чтобы, в первую очередь, Беломорск сделать максимально комфортным для самих беломорчан», — сказал глава республики.

Он напомнил, что в районе скопления петроглифов началась работа по развитию сопутствующей, в том числе дорожной, инфраструктуры.

«Мы сохраним экологию, мы сохраним доступность этого места для местных жителей. Это совершенно очевидно, это даже не обсуждается», — добавил губернатор.

Беломорские петроглифы получили официальный статус объекта ЮНЕСКО в конце июля.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-08-24 15:08:25
Статус у Кижей сильно помог экономике окрестных деревень и Медвежьегорска?
Сеня
2021-08-24 15:45:00
Leopol'd, директору то помог хе хе
Ded
2021-08-24 13:49:39
"Мы сохраним экологию"... Дальше ничего можно не читать. Неужели глава региона до сих пор не знает, что экология - наука о взаимодействии организма и окружающей среды?
А метеорологию он сохранит? А Геологию?!
Сеня
2021-08-24 14:32:58
Ded, он же прокурором и приставом был . а не геологом-зкологом хе хе
stranger
2021-08-24 13:17:23
Раз в четыре года, просыпается талант сказочников убаюкивающих электорат тем, что оный проснётся в светлом завтра, только не уточняется, когда наступит рассвет.
родитель
2021-08-24 13:00:03
Слава Богу, что на Беломорск обратили самое серьёзное внимание! Городу итак не повезло. Он сохранился во время войны, был защищён по причине столичного статуса. И это обошлось ему боком. До начала 70-х Беломорск так и оставался деревянным, с разрушающимися мостами и убогой социалкой. Может, теперь дело сдвинется по-серёзному. И власти перестанут говорить и говорить про какие-то бесконечные программы, а займутся городом, наконец?
Off
2021-08-24 13:32:05
родитель, не сдвинется . Судя по размеру подкупа избирателей (10-15 тыс. ) . Дела у правящей партии и лидера списка .. плохи . Понятно , что они мечутся по Карелии , за счет бюджета и пытаются охмурить вас , но , это сейчас . Потом , опять заснут на четыре года . ))
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