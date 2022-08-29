890x80
Реклама
Приняты поправки к закону о рекламе
29.08.2022 15:03
Москвичи встретили голубя-мутанта с двумя головами
Сегодня 00:10
Отопительный сезон начнется 1 сентября в некоторых районах Петрозаводска
Сегодня 10:00
Автомобили, выпущенные в Иране, собираются поставлять в Россию: марки и цены
30.08.2022 22:00

Глава Карелии ответил на вопросы жителей республики о возвращении ограничений из-за коронавируса

Новости. Общество
16:00, 31 Августа 2022
фото: Александр Рюмин/ТАС

Новости партнеров

Власти Карелии пока не видят оснований для возвращения ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, несмотря на рост заболеваемости.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, в органы власти от жителей Карелии поступают вопросы о возможных ограничениях.

«Любые наши действия будут опираться исключительно на медицинскую составляющую. Буквально каждый день мы получаем результаты мониторинга. На сегодняшний день идет рост заболеваемости, но по последнему сообщению главного врача нашей инфекционной больницы, нет ни одного тяжелого больного… Поэтому в такой ситуации, когда на сегодняшний день заболевание носит, в основном, легкий характер или средней тяжести, мы пока не видим оснований для принятиях каких-то жестких ограничительных мер. Но мы будем дальше продолжать мониторинг, смотреть за развитием этого штамма вируса и принимать решения исходя из рекомендаций наших врачей», — сказал Парфенчиков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.08.2022, 14:45
В последний день лета в Карелии выпадет снег
28.08.2022, 16:26
Жители Карелии делятся фотографиями масштабной ночной грозы (ФОТО и ВИДЕО)
24.08.2022, 08:20
Юные туристы обнаружили в заповедном лесу Карелии «клубнику со сливками» (ФОТО)
27.08.2022, 10:52
Стало известно, когда в Карелию нагрянет холодная осень
26.08.2022, 12:17
Перед 1 сентября трасса «Кола» будет полностью перекрыта
27.08.2022, 22:00
Психолог назвал самые сокровенные тайны супругов друг от друга

Чтиво

18.08.2022 08:00
Без политики
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Многие жители Петрозаводска, возможно, даже не подозревают, какие необычные названия имеют многие общественные территории города.
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
Спасение забытых технологий
11.08.2022 14:43
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.