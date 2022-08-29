Глава Карелии ответил на вопросы жителей республики о возвращении ограничений из-за коронавируса

Власти Карелии пока не видят оснований для возвращения ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, несмотря на рост заболеваемости.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, в органы власти от жителей Карелии поступают вопросы о возможных ограничениях.

«Любые наши действия будут опираться исключительно на медицинскую составляющую. Буквально каждый день мы получаем результаты мониторинга. На сегодняшний день идет рост заболеваемости, но по последнему сообщению главного врача нашей инфекционной больницы, нет ни одного тяжелого больного… Поэтому в такой ситуации, когда на сегодняшний день заболевание носит, в основном, легкий характер или средней тяжести, мы пока не видим оснований для принятиях каких-то жестких ограничительных мер. Но мы будем дальше продолжать мониторинг, смотреть за развитием этого штамма вируса и принимать решения исходя из рекомендаций наших врачей», — сказал Парфенчиков.