Глава Карелии поздравил жителей республики с освобождением от захватчиков в 1944 году

В этот день, 30 сентября, Карелия была освобождена от фашистских захватчиков.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети напомнил о том, что 30 сентября 1944 года территория республики была освобождена от захватчиков.

«30 сентября — судьбоносный день. И для нашей Карелии, и для всей страны. В 1944-м наша армия освободила Карелию от фашистских захватчиков. Бои на Карельском фронте — самом протяженном — были кровопролитные. Каждый день — десятки, а то и сотни погибших. Но наши солдаты, партизаны, мирные жители выстояли. Проявили беспримерные мужество и отвагу. Прогнали врага», — написал Артур Парфенчиков.

Также глава Карелии напомнил, что в этот же день в 2022 году прошел референдум о воссоединении с Россией территории Донбасса, жители которого проголосовали «за».

«Друзья! Сколько испытаний выпадало на долю нашей страны за всю ее историю! Но каждый раз, сплотившись, мы побеждали. Потому что никому не дозволено указывать нам, как жить, воспитывать детей и каким богам молиться. Так было и так будет», — подчеркнул Артур Парфенчиков.