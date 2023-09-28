Реклама

День открытых дверей пройдет в новом районе Петрозаводска «TALOJARVI. Город у воды»
28.09.2023 14:12
Инна Колыхматова ответила на популярные вопросы петрозаводчан из соцсетей
29.09.2023 15:07
Кардиологи составили портрет молодого человека, которому грозит инфаркт
Сегодня 00:10

Глава Карелии поздравил жителей республики с освобождением от захватчиков в 1944 году

Новости. Общество
10:25, 30 Сентября 2023
фото: Артур Парфенчиков / ВК

Новости партнеров

В этот день, 30 сентября, Карелия была освобождена от фашистских захватчиков.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети напомнил о том, что 30 сентября 1944 года территория республики была освобождена от захватчиков.

«30 сентября — судьбоносный день. И для нашей Карелии, и для всей страны. В 1944-м наша армия освободила Карелию от фашистских захватчиков. Бои на Карельском фронте — самом протяженном — были кровопролитные. Каждый день — десятки, а то и сотни погибших. Но наши солдаты, партизаны, мирные жители выстояли. Проявили беспримерные мужество и отвагу. Прогнали врага», — написал Артур Парфенчиков.

Также глава Карелии напомнил, что в этот же день в 2022 году прошел референдум о воссоединении с Россией территории Донбасса, жители которого проголосовали «за».

«Друзья! Сколько испытаний выпадало на долю нашей страны за всю ее историю! Но каждый раз, сплотившись, мы побеждали. Потому что никому не дозволено указывать нам, как жить, воспитывать детей и каким богам молиться. Так было и так будет», — подчеркнул Артур Парфенчиков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.09.2023, 16:45
Магнитные бури обрушатся на планету нынешней осенью
25.09.2023, 16:58
Стаи бродячих собак бегут из России в Финляндию
27.09.2023, 14:26
В Карелии ищут мужчин в хорошей физической форме
24.09.2023, 09:17
Экс-мэр Петрозаводска Любарский вернется домой в ноябре
24.09.2023, 10:30
Жители маленькой деревни в Карелии собрали 11 пакетов вещей для многодетных
26.09.2023, 13:27
Жительница Петрозаводска положила телефон экраном вниз и потеряла полмиллиона рублей

Чтиво

25.09.2023 08:56
Без политики
Как жители Петрозаводска могут сэкономить этой осенью с помощью СБП
Делимся с вами способом получить 3% кешбэка за повседневные траты.
«Веруны»
25.09.2023 08:30
Все тайны «Кофе со сливками»
25.09.2023 07:15
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске отпраздновали первоклассный День знаний
21.09.2023 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.