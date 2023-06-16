Глава Карелии прокомментировал решение мэра Петрозаводска уйти в СВО

Комментарий о том, куда и как должен вернуться Владимир Любарский после СВО, глава Карелии оставил в соцсети.
В соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков написал, что глубоко убежден: «Любой участник СВО по возвращению должен иметь право вернуться на прежнее место работы».
Подробнее о ситуации читайте в материале «Московского Комсомольца в Карелии».
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