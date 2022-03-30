Глава Карелии рассказал, как асфальтируют грунтовую дорогу из его детства (ВИДЕО)

Компания «ВАД» начала ремонт 4-километрового участка автодороги «Олонец–Питкяранта–Леппясилта», сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков рассказал о начале ремонта 4-километрового участка дороги «Олонец–Питкяранта–Леппясилта», с 61-го по 65-й километры.

«Сегодня работаю в Олонецком и Питкярантском районах, сейчас нахожусь на 61-м километре трассы „Олонец–Питкяранта–Леппясилта“. Это участок за Видлицей — дальше Погранкондуши, Салми. Родная мне дорога, помню ее еще в детстве грунтовкой. По этой дороге было много обращений граждан с просьбой и этот участок привести в нормативное состояние. Долго шло проектирование, были вопросы с природоохранным согласованием. В результате пошли на определенные компромиссы, чтобы сохранить природу. Компания „ВАД“, как только стало тепло, начинает активные работы. В этом году на этот участок в 4 км выделяем 115 млн рублей. Уверен, что компания „ВАД“ сделает все качественно и в срок, до 1 октября, или даже раньше», — сообщил глава Карелии.

Также глава Карелии отметил, что за предыдущие два года было обновлено 120 км этой трассы.