890x80
Реклама
И смех, и продвижение
02.08.2022 12:18
«Репутация нарушителей»
Сегодня 10:51
Федеральный канал показал разборки между хозяйкой зоогостиницы в Петрозаводске и ее экс-супругом (ВИДЕО)
Сегодня 07:15
Град, грозы и сильный ветер обрушатся на Карелию
Сегодня 13:46

Глава Костомукши рассказал о дорогах, остановках и транспорте

Новости. Общество
16:28, 05 Августа 2022
фото: кадр из трансляции

Новости партнеров

Центр Управления регионом в рамках проекта «Объясняет ЦУР» запустил прямые эфиры с руководителями городов и районов республики

Центр управления регионом республики Карелия начал серию прямых эфиров с участием глав районов и городских округов. Первым на вопросы жителей республики в рамках проекта «Объясняет ЦУР» ответил глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов. Сергею Новгородову задали более 50 вопросов, большая часть которых поступила от жителей города горняков. Чаще всего костомукшане спрашивали о благоустройстве и ремонте дорог.

Сергей Новгородов рассказал, что в городе до середины сентября появятся четыре новых остановочных павильона, в том числе павильон в Контокках. Также прозвучал ответ вопрос о том, когда будет заасфальтируют участки, где велись работы по ремонту теплотрассы на улице Интернациональная и улице Героев.

— Недавно наша ресурсоснабжающая организация закончила ремонт теплотрассы, поэтому был вскрыт асфальт. Да, есть неудобства для передвижения пешеходов. Контрактом на ремонт предусмотрено восстановление асфальтобетонного покрытия. Август-первая половина сентября — работы будут выполнены, ― разъяснил Сергей Новгородов.

Через Костомукшу и Муезерский район проходит трасса «Кочкома — Госграница», которая является важной экономической нитью, связывающей районы республики. По трассе перевозят товары народного потребления, продукты, а также идет обеспечение бизнеса. Этим летом дорожники приступили к асфальтированию первых 25 километров трассы «Кочкома — Госграница». Это был самый проблемный участок.

— Больше половины этого участка уже в асфальтобетонном покрытии. По данной дороге двигается транспорт. Компания, которая работает на трассе, компания «ВАД», — это компания с именем. Я не вижу никаких препятствий для того, чтобы в ноябре смогли полностью выполнить ремонтные работы, ― заверил Сергей Новгородов.

Этим летом в Костомукшском городском округе запустили новый общественный транспорт — рельсовые автобусы «Орланы». Благодаря доступности нового транспорта жители Муезерского района смогут добраться до социально значимых объектов, посетить межмуниципальную больницу. Также Сергей Новгородов отметил, что запуск «Орланов» поможет решить проблему с трудоустройством жителей поселков.

 

— Это крайне важно для севера Карелии. Прорабатывали мы этот вопрос совместно с руководством Муезерского района. Сегодня наши управляющие компании испытывают дефицит рабочей силы. Но при этом в поселках, мимо которых проезжает «Орлан», есть проблема с устройством на работу. Здесь возможно наладить трудовую миграцию. За трудовой миграцией возникает история с отчислениями налогов в бюджет, ― рассказал Глава Костомукшского городского округа.

Кроме того, новый транспорт позитивно отразился и на туристической сфере республики. Сегодня костомукшане и гости города могут с комфортом добраться до главных достопримечательностей Карелии: Беломорских петроглифов, Белого моря и Соловков.

Глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов во время прямого эфира ответил на десяток вопросов жителей республики. Если ваш вопрос не прозвучал во время прямого эфира, ответ на него будет дан в соцсетях.

Полностью эфир можно посмотреть здесь.

«Объясняет ЦУР» — информационный проект, в котором руководители органов власти отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.07.2022, 00:10
Курс доллара продолжает расти, появились прогнозы, когда за него будут платить по 80 рублей
01.08.2022, 12:40
Закрыта продажа билетов на следующие через Петрозаводск поезда
31.07.2022, 12:34
Температура до +28 и дожди: каким будет август в Карелии
03.08.2022, 15:18
Выяснились подробности о личности обвиняемого в зверском убийстве девушки в Петрозаводске
03.08.2022, 14:32
Установлен порядок выплат бойцам подразделений из Карелии, которых готовят к отправке на Украину
30.07.2022, 00:01
Ипотека по программе господдержки возможна со ставкой 6,5% для всех

Чтиво

04.08.2022 16:54
Уроки выживания
Почему покупка квартиры перестала быть признаком благополучия
«Мой дом — моя крепость», говорят в Англии, но в России это выражение приобрело особое значение.
Вайт виляет хвостом
01.08.2022 09:28
Есть кони, а есть «мерины»
20.07.2022 13:15
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.