Глава Костомукши рассказал о дорогах, остановках и транспорте

Центр управления регионом республики Карелия начал серию прямых эфиров с участием глав районов и городских округов. Первым на вопросы жителей республики в рамках проекта «Объясняет ЦУР» ответил глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов. Сергею Новгородову задали более 50 вопросов, большая часть которых поступила от жителей города горняков. Чаще всего костомукшане спрашивали о благоустройстве и ремонте дорог.

Сергей Новгородов рассказал, что в городе до середины сентября появятся четыре новых остановочных павильона, в том числе павильон в Контокках. Также прозвучал ответ вопрос о том, когда будет заасфальтируют участки, где велись работы по ремонту теплотрассы на улице Интернациональная и улице Героев.

— Недавно наша ресурсоснабжающая организация закончила ремонт теплотрассы, поэтому был вскрыт асфальт. Да, есть неудобства для передвижения пешеходов. Контрактом на ремонт предусмотрено восстановление асфальтобетонного покрытия. Август-первая половина сентября — работы будут выполнены, ― разъяснил Сергей Новгородов.

Через Костомукшу и Муезерский район проходит трасса «Кочкома — Госграница», которая является важной экономической нитью, связывающей районы республики. По трассе перевозят товары народного потребления, продукты, а также идет обеспечение бизнеса. Этим летом дорожники приступили к асфальтированию первых 25 километров трассы «Кочкома — Госграница». Это был самый проблемный участок.

— Больше половины этого участка уже в асфальтобетонном покрытии. По данной дороге двигается транспорт. Компания, которая работает на трассе, компания «ВАД», — это компания с именем. Я не вижу никаких препятствий для того, чтобы в ноябре смогли полностью выполнить ремонтные работы, ― заверил Сергей Новгородов.

Этим летом в Костомукшском городском округе запустили новый общественный транспорт — рельсовые автобусы «Орланы». Благодаря доступности нового транспорта жители Муезерского района смогут добраться до социально значимых объектов, посетить межмуниципальную больницу. Также Сергей Новгородов отметил, что запуск «Орланов» поможет решить проблему с трудоустройством жителей поселков.

— Это крайне важно для севера Карелии. Прорабатывали мы этот вопрос совместно с руководством Муезерского района. Сегодня наши управляющие компании испытывают дефицит рабочей силы. Но при этом в поселках, мимо которых проезжает «Орлан», есть проблема с устройством на работу. Здесь возможно наладить трудовую миграцию. За трудовой миграцией возникает история с отчислениями налогов в бюджет, ― рассказал Глава Костомукшского городского округа.

Кроме того, новый транспорт позитивно отразился и на туристической сфере республики. Сегодня костомукшане и гости города могут с комфортом добраться до главных достопримечательностей Карелии: Беломорских петроглифов, Белого моря и Соловков.

Глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов во время прямого эфира ответил на десяток вопросов жителей республики. Если ваш вопрос не прозвучал во время прямого эфира, ответ на него будет дан в соцсетях.

Полностью эфир можно посмотреть здесь.

«Объясняет ЦУР» — информационный проект, в котором руководители органов власти отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.