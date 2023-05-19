Глава Минстроя Карелии рассказал о подготовке к зиме строками из «Евгения Онегина»

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов сообщил о ремонтных работах в преддверии отопительного сезона.

Руководитель Минстроя республики Виктор Россыпнов рассказал о некоторых масштабных ремонтных работах, которые подрядчики выполняют в районах, на объектах теплоснабжения.



«Как наше северное лето – карикатура южных зим, так и наш межотопительный период в два раза короче отопительного, в этот раз продолжавшегося чуть больше восьми месяцев. За это время наши теплоснабжающие предприятия сожгли в котлах более 118 тысяч тонн мазута и 69 тысяч тонн угля, почти 108 тысяч кубометров дров и 530 миллионов кубометров газа. В среднем только расходы на топливо за один день отопительного сезона в Карелии составляют около 27 млн рублей», - написал министр.



По его словам, число происшествий на котельных и теплосетях в Карелии снизилось на 30 процентов. В Петрозаводске специалисты «ПКС- Тепловые сети» работают на улицах Дружбы, Боровой, Виданской, районе Лососинского шоссе, на Голиковке, Октябрьском и Первомайском проспектах.



Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» запланировал капитальный ремонт водогрейного котла станции №5 петрозаводской ТЭЦ и реконструкцию участка магистральной теплосети – рабочие переложат трубы по эстакаде через автомобильную и железную дороги на Новосулажгорской. Летом специалисты компании должны построить несколько тепловых камер, в том числе для подключения к отоплению блоков «А» и «Б» поликлиники на Древлянке.





В «КарелКоммунЭнерго» будут перекладывать сети на Ленина, Идрисова, Победы, Набережной и других улицах в Суоярви, на улицах Парковой, Комсомольской, Лесной, Центральной в поселке Настенъярви и на улице Лермонтова в Поросозере.



Капитальный ремонт и модернизация теплосетей пройдут на улицах 50 лет Октября, Мира, Гаражной и улице Спиридонова в Надвоицах, а также на улицах Пионерская и Коргуева в Чупе и Малиновой Варакке. Также будут капитально отремонтированы девять котлов в котельных Беломорска и Лоухского района.





В Кондопоге планируется ремонт теплосетей на улицах Заводская, Комсомольская, Парковая, Коммунальная и реконструкция участка на Гирвасской.



В Костомукше должны подготовить к работе почти 100 километров сетей и сделать капремонт с заменой оборудования центрального теплопункта на улице Надежда.



Все работы необходимо выполнить за три месяца с небольшим, чтобы уверенно войти в следующий отопительный сезон, написал глава регионального Минстроя.