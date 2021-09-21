Глава Минтранса: старый асфальт используют для новой технологии ремонта дорог в Карелии

Автодорогу к станции Орзега отремонтируют по технологии, которая впервые будет использована в Карелии.

Об этом рассказал министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Сергей Щебекин.

«Для устройства основания специальной техникой измельчается и перемешивается старое асфальтобетонное покрытие и нижележащий слой, к которым добавляются связующие материалы, в частности, цемент. Использование щебня при этом минимальное», — пояснил министр.

По его словам, подрядная организация уже приступила к этим работам. Планируется отремонтировать 6,2 км трассы. Окончательный срок сдачи объекта — сентябрь 2022 года.

Щебекин отметил, что новая технология позволит улучшить качество дороги, увеличить срок ее эксплуатации и сэкономить деньги — ремонт обойдется в полтора раза дешевле, чем обычно.

Главный инженер Управления автодорог РК Дмитрий Федоров сообщил, что подобная технология ремонта успешно применяется в центральных регионах России и в соседних регионах Северо-Запада. Таким же способом будут ремонтировать дорогу Ведлозеро — Кинелахта — Видлица.