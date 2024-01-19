Глава Минздрава Карелии объяснил, что нужно есть для восполнения важнейшего для организма элемента

Михаил Охлопков напомнил, какое значение белки имеют для организма.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети рассказал о важнейших элементах для любого организма - белках.

По словам министра, именно они составляют основу костной, соединительной и хрящевой ткани, участвуют во всех биохимических реакциях, переносят по организму различные вещества, составляют основу иммунитета, и много другое.

"Самыми простыми источниками белка служат полноценные продукты: нежирное мясо, яйца, мясо птицы, молоко, рыба, орехи. Н ормы потребления белков: их доля в общем объёме пищи должна быть не менее 10–15%; количество красного мяса не должно превышать 350–500 г в неделю; употребление переработанного мяса необходимо свести к минимуму; 1–2 раза в неделю в рацион нужно включать рыбу, особенно жирные сорта; полезно ежедневно употреблять 30 г орехов без соли и сахара", - объяснил Михаил Охлопков.

При этом, по словам главы карельского Минздрава, в некоторых случаях потребление белков стоит сократить, например, пациентам с хронической болезнью почек и подагрой.