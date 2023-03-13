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Глава Минздрава Карелии объяснил, что пошатнуло здоровье миллениумов

Новости. Общество
09:56, 14 Марта 2023
фото: © / shutterstock

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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, почему поколение Y чаще других обращаются за неотложной помощью.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал о миллениумах, «поколении Y» — людях, рожденных в 1984-85 годах, которые пошли в школу в 90-х и вступили во взрослую жизнь в новом тысячелетии.

«Детство миллениумов пришлось на время глобальных перемен во всём мире. Менялись границы государств, менялась идеология и ценности в обществе. Были поставлены серьёзные проблемы экологии, поиск альтернативной энергии, появились новые технические устройства. На глазах детей конца XX века мир быстро менялся — становился ярким, красочным. Появилось множество разноцветных витрин, одежды из новых ярких материалов, города оделись в иллюминацию, люди стали активно скупать бытовую технику, сотовые телефоны и прочие гаджеты. Всё это, вероятно, повлияло на здоровье этого поколения», — высказал мнение министр Охлопков.

Ссылаясь на специальное исследование, Михаил Охлопков отметил, что люди, рождённые в середине 80-х годов прошлого века, чаще обращаются за медицинской помощью нежели другие.

— У пациентов, рождённых с 1984 по 2000 год на 106% больше госпитализаций с сахарным диабетом, чем у людей, рождённых в другом промежутке времени.

— Миллениумы на 55% чаще обращаются в отделение неотложной помощи. Такие пациенты на 65% чаще подвержены тревоге, депрессии и другим поведенческим расстройствам. Наиболее распространённые диагнозы включают синдром дефицита внимания у 43% и расстройства аутистического спектра у 35%.

«Возможно, что у миллениумов не слабое здоровье, а просто медицинская помощь стала доступнее. В этом ещё предстоит разобраться учёным», — внес долю сомнения в выводы специалистов глава Минздрава республики.

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