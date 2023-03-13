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«Не ходите босиком»: глава Минздрава Карелии перечислил для отпускников способы защиты от паразитов

Новости. Общество
11:16, 14 Марта 2023
фото: psy-files.ru

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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал любителям отдыхать в тропических странах, как защититься от инфекционных заболеваний.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков предупредил жителей Карелии, которые собираются в отпуск в тропические страны, что там из-за жаркого климата есть риск заразиться инфекционными заболеваниями.

«Жаркие страны — это инкубатор различных паразитарных и инфекционных болезней. Поэтому необходимо соблюдать определённые правила, чтобы минимизировать риск заболевания», — сказал Михаил Охлопков.

Министр посоветовал:
1.Берегитесь комаров, москитов.
Насекомые часто являются переносчиками возбудителей многих опасных инфекционных заболеваний — геморрагических лихорадок (в частности, к ним относится та же лихорадка Денге), жёлтой лихорадки, энцефалитов, лейшманиозов, филяриатозов, трипаносомозов и других.

2. Лучше останавливаться на ночь в помещениях с кондиционерами и защищённых от насекомых и змей.

3. Пейте газированную воду, насыщенную углекислым газом, так как в ней болезнетворные бактерии хуже выживают.

4. Ешьте мясо и морепродукты только после тщательной обработки.

5. Не купайтесь в водоёмах с пресной водой и не ходите босиком, так как в некоторых водоёмах и участках почвы могут содержаться паразиты, проникающие через кожу.

6. Сделайте необходимые прививки.

Как правило, при выезде в большинство стран, расположенных в Азии, Африке и Южной Америке, рекомендуются прививки от гепатитов А, В и брюшного тифа; от жёлтой лихорадки — в страны Африки и Южной Америки, где имеются очаги этого заболевания; от менингита — в страны, расположенные в «менингитном поясе» Африки, особенно для лиц, которые планирует быть в контакте с местным населением.

Для взрослых рекомендуются прививки, которыми они были привиты в детстве — от полиомиелита, кори, дифтерии, столбняка. Как отмечают специалисты со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения, в последние годы зарегистрированы вспышки кори в Конго, Нигерии, Афганистане, Пакистане, Индии и некоторых других странах.

Также глава Минздрава отметил, что в России, в том числе и в Карелии, началась подчищающая иммунизация от кори — это вакцинация непривитых и не болевших ранее, а также привитых однократно детей и взрослых. В Карелии кори нет.

«Сейчас эпидемическая ситуация в России контролируемая, но есть регионы, где уровень заболеваемости корью пошёл вверх.
Напомню, что всем гражданам России до 35-летнего возраста положена бесплатная прививка от кори. Но её делают при одном условии — ранее (во взрослом возрасте) вакцинации не проводилась, и человек не переболел корью в период детства», - предупредил министр Ми хаил Охлопков.

Также показана бесплатная прививка от кори в ситуациях, когда человек любого возраста контактировал с зараженным корью другим человеком (или риск такого контакта очень велик), но сам ранее не болел и не делал прививок. Это будет иммунизация из двух прививок с промежутком в три месяца.

Всем людям от 1957 года рождения, если они не болели корью или давно прививались от неё (более 10 лет назад) стоит сделать хотя бы одну дозу прививки. Людям от 15 до 35 лет, которые никогда ранее не вакцинировались и не переболели корью, если это группа риска по заражению (медики, военные, студенты, учителя) тоже надо сделать прививку.

Если человек контактировал с больным корью в течение 3 суток можно провести экстренную вакцинацию. Это поможет защитить от инфекции, но затем нужно повторить инъекцию через 3 месяца.

В среднем, защиты от одной вакцинации хватает на 10-12 лет, ограничений по возрасту вакцины нет, но после 35 лет она уже будет добровольной, а значит, не оплачивается из фонда ОМС. Если возникает угроза вспышки кори в регионах, людям после 35 лет прививки также делают бесплатно.

Ревакцинируют взрослых от кори каждые 10 лет.

Прививку стоит сделать как минимум за 1-3 месяца до отъезда в отпуск не только за границу, но и в регион России.

Необходимо сделать прививку и от бешенства, особенно тем, кто собирается поехать в жаркие страны на охоту в неизвестную природу. Местные животные могут оказаться больны бешенством. Стоит опасаться их укусов. При разделке туши обязательно используйте перчатки.

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