Глава Минздрава Карелии рассказал, как похудеть за месяц с помощью льда

Михаил Охлопков предложил несколько способов похудеть к Новому году.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, как люди, желающие за месяц похудеть к Новому году, могут прийти к своей цели.

Главное, по словам главы Минздрава — ложиться спать и вставать в одно и то же время, правильно питаться, не забывать о физической активности, обязательно уменьшить потребление соли.

«Делайте три полноценных приёма пищи и один-два перекуса (лёгкий овощной салат, несколько орехов, чай с ложкой мёда и кусочком цельнозернового хлеба). Обязательно завтракайте. Уменьшите количество сахара и крахмала в рационе, не отказывайтесь от белка, ненасыщенных жиров и клетчатки. Не забывайте пить достаточное количество воды — 1,5-2 литра в день», — написал Михаил Охлопков.

Для похудения можно использовать семена чиа, еженедельно устраивая с ними разгрузочный день.

«Для этого столовую ложку зёрен заливают кефиром и ставят в холодильник набухать. Съедают по 200 граммов этой смеси через каждые два с половиной часа. Между приёмами пищи выпивают два литра чистой воды без газа. Обязательно употребляйте замоченные в кефире семена чиа вечером», — объяснил глава карельского Минздрава.

Кроме того, подавить аппетит, сжечь калории, ускорить метаболизм способен и красный перец.

Как отметил Михаил Охлопков, кардинально похудеть за месяц не получится, но сбросить несколько лишних килограммов вполне реально.

«Интересный способ сбросить лишние килограммы придумал американский врач-гастроэнтеролог Брайан Вайнер. Если ежедневно съедать несколько кубиков льда, за месяц можно сбросить полкило. Идея состоит в том, чтобы добавлять в свой рацион лёд — отдельно или в напитках. Это нужно, чтобы ускорить обмен веществ. Дело в том, что на усвоение холодной пищи организм тратит больше энергии, а значит, съеденное не отразится на фигуре. Также лёд придаёт объём еде — то есть чувство сытости будет сохраняться дольше. А если ежедневно выпивать один литр холодной воды со льдом, то за месяц можно без усилий сбросить полкило», — рассказал о необычном способе похудения министр, отметив при этом, что при болезнях ЖКТ, гастрите или язве, а также при простуде такой способ похудения противопоказан.