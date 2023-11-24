Глава Минздрава Карелии рассказал, какой напиток снижает риск заражения коронавирусом

В нем содержатся вещества, которые могут обеспечить активный иммунный ответ при COVID-19.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в личном профиле рассказал, какой напиток снижает риск заражения коронавирусом.

«Знаете, какой напиток снижает риск заражения коронавирусом? Это кофе», — написал министр.



По его словам, к таким выводам пришли ученые из Государственного медицинского университета в Шэньяне (Китай).



Дело в том, что в кофе содержатся полифенолы, хлорогеновая кислота (CGA) и кофеин, которые, вероятно, обеспечивают активный иммунный ответ при COVID-19 и облегчают симптомы этого заболевания. Кофе препятствует проникновению штаммов Альфа, Дельта и Омикрон в клетки человека.



«Поэтому употребление кофе — один из способов профилактики коронавируса», — написал Михаил Охлопков.