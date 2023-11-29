Глава Минздрава Карелии рассказал об увеличении субсидий для выплат медикам по программе «Земский доктор»

Для реализации программы в 2024 году одобрено увеличенное финансирование — 110 млн рублей.

Как в личном профиле рассказал Михаил Охлопков, Минздрав России положительно рассмотрел предложение об увеличении в этом году субсидии для предоставления выплат медикам в размере 22 млн рублей по программе «Земский доктор/Земский фельдшер».

По словам главы карельского Минздрава, правительство России 28 ноября приняло соответствующее постановление. В декабре выплаты в размере 500 тысяч, 1 млн и 2 млн рублей получат 22 медицинских работника, которые приступили к работе в центральных районных больницах в этом году.



В 2023 году в рамках программы ранее уже привлекли 48 врачей, предоставлены выплаты на сумму 60 млн руб.



Для реализации программы в 2024 году одобрено увеличенное финансирование — 110 млн рублей.



Министр напомнил, что программа «Земский доктор/Земский фельдшер» реализуется в Карелии с 2012 года, за этот период в ней приняли участие 337 медицинских работников. Финансирование программы ежегодно увеличивается.

«Подчеркну, что выплаты предусмотрены для медицинских работников (врачей центральных районных больниц и амбулаторий, а также фельдшеров, акушерок, медицинских сестёр фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий) при трудоустройстве в медицинскую организацию, расположенную в сельском населённом пункте, посёлке городского типа, городе с населением до 50 тысяч человек. Уровень выплаты зависит от должности работника и категории населённого пункта трудоустройства», — написал Охлопков.



Консультации по вопросу выплат можно получить в отделе кадров Министерства здравоохранения Карелии по телефону 8 (8142)-44-52-20, добавочные 132 или 108.