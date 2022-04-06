Глава Минздрава Охлопков получил медаль «За заслуги перед Республикой Карелия»

Министр здравоохранения Михаил Охлопков стал обладателем медали «За заслуги перед Республикой Карелия».

Медаль «За заслуги перед Республикой Карелия» Михаилу Охлопкову вручил глава Карелии Артур Парфенчиков. Об этом ранее сообщило ИА «Республика».

«Спасибо вам от всех жителей Карелии. Михаил Егорович — самый доступный, самый эффективный министр. Я могу сам это подтвердить, в любое время суток к нему можно обратиться. И за тот срок, что он работает в республике, сделано очень много. Это заслуженная награда», — заявил глава Карелии.

«Это командная работа, один бы я ничего не сделал. Все мы делаем вместе при поддержке главных врачей, сотрудников Минздрава и принятых решений на уровне правительства», — сказал Михаил Охлопков.