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Глава Минздрава сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в одном из районов Карелии

Новости. Общество
18:55, 16 Апреля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков заявил, что в Калевальском районе наблюдается рост числа заболевших коронавирусом.

Михаил Охлопков сообщил в соцсети о росте числа инфицированных COVID-19 в Калевальском районе.

"Во все пики распространения новой коронавирусной инфекции Калевальский район оставался относительно благополучным по заболеваемости. И это, видимо, расслабило жителей. Вчера и сегодня наблюдается рост числа инфицированных: в общей сложности 21 заболевший за два дня, преимущественно граждане старше 70 лет. Все они доставлены в Межрайонную больницу № 1", - заявил Охлопков.

Министр связал рост заболеваемости с нежеланием местных жителей делать прививки от коронавируса.

"Это связано во многом и с тем, что жители не хотят прививаться. Обращаюсь к жителям Калевальского района: не игнорируйте вакцинацию! Прививочные пункты работают в Калевальской ЦРБ, также бригада медиков постоянно выезжает в Боровой. Вакцины достаточно", - заявил он.

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