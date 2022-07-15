Глава Петрозаводска лично поздравил именинницу с днем рождения и был вознагражден «невероятным клубничным вареньем»

Владимир Любарский поздравил почетного гражданина Петрозаводска, учителя с 54-летним стажем, руководителя общества блокадников – Веру Александровну Ермакову с днем рождения.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский написал, что 18 июля свой день рождения отмечает педагог с огромным стажем, руководитель общества блокадников Вера Александровна Ермакова.

«Это пример стойкости, оптимизма и неутомимости. Ее общественная деятельность и работа по патриотическому воспитанию — неоценимы. Такими людьми гордится Петрозаводск!», — сказал Владимир Любарский.

Как признался мэр, он с большим удовольствием лично поздравил именинницу с Днем рождения и был вознагражден невероятным клубничным вареньем.

«Еще раз желаю Вере Александровне бодрости, счастья и крепкого здоровья!» — пожелал глава имениннице, которая не только является руководителем общества блокадников, но также Почетный гражданин Петрозаводска, заслуженный работник народного образования, учитель с 54-летним.