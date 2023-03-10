Глава Петрозаводска назвал имена общественников, которые будут помогать ему управлять городом

Утвержден список общественных помощников главы Петрозаводска, в который включены 25 человек, прошедших обучение и тестирование, сообщили в администрации города.

Глава Петрозаводска подписал распоряжение администрации назначении общественных помощников. В перечне — 25 человек. По мере представления необходимых документов список может дополняться.

Всего в администрацию поступило более 40 анкет от претендентов, проживающих во всех районах Петрозаводска.

Обучение и тестирование прошли 35 кандидатов. Комиссия, в состав которой вошли специалисты администрации и Петросовета, рассмотрела и представила на утверждение главе Петрозаводска список кандидатов, которые в полном объеме соблюли установленные Положением требования.

«Сотрудники администрации свяжутся с состоявшимися общественными помощниками. На ближайшее время назначим встречу с ними и заместителями Главы Петрозаводского городского округа — кураторами районов, обсудим первостепенные вопросы взаимодействия», — отметил глава Петрозаводска Владимир Любарский.