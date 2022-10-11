Глава Петрозаводска прошел на каяке вдоль города и сообщил о приближении зимы (ВИДЕО)

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский вышел с друзьями на каяках в замерзающее Онежское озеро и полюбовался заиндевевшим городом.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский, увлекающийся активным водным туризмом, опубликовал видео, на котором показал, как они с друзьями вышли на каяках в Онежское озеро, проплыли вдоль обледевших берегов и сняли с квадокоптера заиндевевший город.

«Скоро зима», — сообщил подписчикам глава Петрозаводска.