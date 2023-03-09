Глава Петрозаводска усомнился в целесообразности реконструкции ливневой канализации за 17 млрд рублей

Владимир Любарский предложил пересмотреть планы по реконструкции централизованных ливневых систем водоотведения в столице Карелии.

Проблемный вопрос сброса неочищенных ливневых стоков в Онежское озеро, реки Неглинка и Лососинка был поднят Владимиром Любарским сегодня на втором онлайн-совещании, посвященном развитию Петрозаводска.

Как отметил глава столицы Карелии, благодаря финансовой помощи правительства республики в конце 2022 года удалось заключить муниципальный контракт на выполнение работ по восстановлению работоспособности локальных очистных сооружений, установленных на выпуске № 5 ливневой канализации города. По мнению Любарского, это позволит хотя бы немного приблизить исполнение решения Петрозаводского городского суда от 2017 года по выполнению работы по очистке стоков выпуска № 5 до нормативных значений. Стоимость работ составляет 5,5 млн рублей, их окончание запланировано на июль нынешнего года.

«Однако остается нерешенным вопрос исполнения требования по строительству очистных сооружений. В соответствии с решением суда от 16 декабря 2009 года на администрацию возложена обязанность построить очистные сооружения на ливневой канализации Петрозаводска. В 2012 году „Коммунжилпроектинвест“ разработал концепцию очередности строительства системы очистки централизованных ливневых систем водоотведения в четыре очереди проектирования и строительства. В 2021 году разработано задание на выполнение работ по проектной документации. Концепция реконструкции предусматривала строительство единого очистного сооружения и демонтаж локальных очистных сооружений, имеющих выпуск в Онежское озеро, и возведение блоков очистки. В соответствии с заданием, предполагаемая стоимость реконструкции объектов в рамках первого этапа составляла порядка 17 млрд рублей. Вместе с тем оценивая сложность реализации мероприятия, необходимость согласования прохождения данной сети, высокую стоимость проектирования и строительства, я бы предложил пересмотреть концептуальный подход», — отметил глава Петрозаводска.

По словам мэра, в прошлом году по договору с ООО «Промышленные системы водоснабжения» обследовали 8 выпусков и подготовили технико-коммерческое предложение на очистку ливневых стоков. Ориентировочная стоимость реализации работ по устройству локальных очистных сооружений на 8 выпусках ливневой канализации составляет 292,5 млн рублей.

«Мы соответствующее обращение в Минстрой Карелии о выделении денежных средств направили. Хотел бы заметить, что есть существенная разница между концептуальным и локальным подходами. Концептуальный подход несет за собой риски аварийности. Целесообразность ее (реконструкции — Прим. ред.) в целом вызывает сомнение не только у меня, но и у тех специалистов, с которыми консультировались, в том числе, в группе РКС», — подытожил Владимир Любарский.

Ранее сообщалось, Петрозаводску необходимо 8 млрд рублей на реконструкцию ливневой канализации

«По самым приблизительным оценкам это достаточно дорогой проект, его стоимость — более 8-и миллиардов рублей, а период реализации — порядка 8 лет», — говорил глава Карелии Артур Парфенчиков на сессии Петросовета в 2019 году.