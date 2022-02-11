Главврача, возглавившую БСМП Петрозаводска в начале пандемии, министр похвалил за успешную работу

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков отметил успешную работу главврача Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска Натальи Алонцевой, которая заняла этот пост в начале пандемии.

Об этом министр сообщил, поздравляя ее с юбилеем, который отмечался в минувшее воскресенье.

«Она возглавила больницу в начале эпидемии ковидной инфекции, смогла перестроить работу коллектива в новых условиях, одновременно решая текущие задачи ремонтов, закупая современное оборудование», — написал Охлопков на своей странице Вконтакте.

Он также отметил, что «успешным руководителем способен стать далеко не каждый человек».

«Ему необходимо обладать особым складом характера, внимательностью, терпением, спокойствием, добротой, в то же время твёрдостью, способностью быстро принимать решения, обострённым чувством ответственности. Им непременно должен быть тот, кто всем сердцем предан своему делу, кто осознаёт всю важность и серьёзность профессии, не боится трудностей и согласен всю свою жизнь посвятить людям. А быть руководителем крупной многопрофильной больницы тем более непросто, это предполагает большую ответственность и профессионализм, а также рассудительность и тактичность», — добавил министр.



