Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала прекратить работу зрелищных мероприятий и мест общественного питания.

Для улучшения ситуации с новой коронавирусной инфекцией необходимо сохранять масочный режим, вводить запреты на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом информирует РИА Новости.

«Необходимы сохранение масочного режима, сохранение социальной дистанции или введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказания услуг общественно питания с 23 до 6 часов утра, усиление режима текущей дезинфекции на общественном транспорте, такси, а также в местах массового пребывания людей, проведение своевременных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в очагах новой коронавирусной инфекции», — сказала Голикова на совещании у президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.

Также Голикова рекомендовала регионам усилить контроль за соблюдением ограничительных мероприятий в соответствии с установленным законодательством.

«Кроме того, необходимо усиление санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, водном, автомобильном. Прошу компании-перевозчики и регионы организовать такую работу и обеспечить соответствующий контроль», — добавила она.