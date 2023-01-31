Гореликова: Поездка в Карелию даст возможность детям из ЛНР почувствовать, что они – часть большой страны

На заседании парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике рассказали подробности поездки школьников из ЛНР в Карелию.

Напомним, договоренности об этом были достигнуты в Луганске во время встречи спикера карельского парламента, секретаря реготделения «Единой России» Элиссана Шандаловича и председателя Народного Совета Луганской Народной Республики Дениса Мирошниченко.



Как рассказала председатель Комитета Галина Гореликова, для ребят подготовлена большая экскурсионная программа. Она, в частности, включает посещение верфи деревянного судостроения, музеев, кондопожского Дворца искусств, питомника ездовых собак, знакомство с высшими и средними учебными заведениями.



«Эти дети с 2014 года слышат только взрывы. И было бы очень здорово, чтобы они побывали в наших северных просторах, эмоционально отдохнули, познакомились с нашим красивым краем. Уверена, что нам удастся подарить детям из ЛНР очень много интересных впечатлений, о которых они расскажут, вернувшись домой, а сама поездка в Карелию даст возможность почувствовать, что они – часть большой страны», - сказала Галина Гореликова.



Парламентарий отметила, что расходы на поездку взяли на себя парламентарии из фракции «Единой России». Галина Гореликова предложила коллегам из других депутатских объединений также поучаствовать в данном мероприятии.





«Мы с вами все прекрасно понимаем, что это дети, которые росли под обстрелами, возможно, кто-то из них потерял друзей, близких. И поездка для них – хороший подарок. Они увидят часть территории теперь своей страны, познакомятся с нашей северной природой и культурой. Возможно, здесь они найдут новых друзей или у них появятся желание продолжить здесь учебу. Это очень хорошо», - сказала зампредседателя Комитета по здравоохранению и социальной политике Лидия Суворова.

Заместитель председателя парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Татьяна Тишкова добавила, что очень важно, чтобы школьники увидели, что к ним относятся дружественно, все хотят только добра для них. «Я думаю, что, когда ребята наполнятся впечатлениями о нашей красивой республике, захотят еще к нам приехать, а нам есть что показать. Мы делаем очень хорошее, доброе и своевременное дело», - сказала Татьяна Тишкова.