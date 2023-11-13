Горячая линия для самозанятых жителей Карелии

На горячей линии расскажут, что нужно знать самозанятым гражданам, чтобы правильно позаботиться о будущей пенсии.
Во вторник, 14 ноября, еженедельная горячая линия в Отделении СФР по Республике Карелия будет посвящена теме «Формирование пенсионных прав самозанятыми гражданами».
Задать вопросы и получить консультации можно по телефону (8-8142)-79-59-14 с 11.00 до
13.00.
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