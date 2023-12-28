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Горячая линия Карельского экологического оператора продолжит работать в новогодние каникулы

Новости. Общество
14:15, 29 Декабря 2023
фото: © Pink Pelican Studio / Istockphoto

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Ежедневно на горячую линию поступает около 100 звонков, за год обработано больше 39 тысяч телефонных обращений.

В начале года региональный оператор открыл единую горячую линию по всему спектру вопросов, которые касаются вывоза отходов и оплаты услуги «Обращение с ТКО». 

Операторы колл-центра консультировали жителей Карелии по вопросам графика вывоза отходов и оплаты услуги, по правилам раздельного сбора мусора, а также вывоза отходов, не относящихся к ТКО. Специалисты рассказывали правила обращения с отходами, уточняли, как правильно поступить со строительными отходами, которые нельзя складировать на контейнерной площадке, а также разъясняли вопрос распределения полномочий между отвечающим за  контейнерную площадку и регоператором.    

Раньше в ряде районов действовали отдельные телефонные номера, по которым жители могли обратиться за информацией о графике вывоза мусора. Теперь прием обращений организован в формате «единого окна», которое работает ежедневно и без выходных.

Таким образом, многоканальная горячая линия позволяла  регоператору ежедневно получать обратную связь от потребителей. Специалисты КЭО старались предоставить максимально полный ответ на обращение и разобраться в проблеме «здесь и сейчас».

В праздничные дни в колл-центр регионального оператора можно обратиться за консультацией по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами по номеру телефона: (8-8142) 79-82-86.

В новогодние праздники колл-центр будет принимать звонки по следующему графику:

— 30 декабря - с 08:00 до 20:00;

— 31 декабря - с 08:00 до 19:00;

— 1 января - с 11:00 до 19:00;

— 2–6 января - с 09:00 до 17:00;

— 7 января - с 09:00 до 16:00;

— 8 января - с 09:00 до 17:00.

Потом колл-центр будет работать в обычном режиме: понедельник — пятница - с 08:00 до 20:00, суббота — воскресенье - с 09:00 до 17:00.

С 30 декабря по 8 января 2024 года офис Карельского экологического оператора приостанавливает очный прием посетителей. В обычный режим работы он вернется с 9 января.  С 9 января очный прием потребителей возобновится. Посетить офис регионального оператора можно будет с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, обеденный перерыв - с 13:00 до 14:00.

Специальная программа записи телефонных номеров контролирует качество и не дает пропустить ни одного звонка. Кроме звонков, в новогодние каникулы можно воспользоваться онлайн-сервисами на сайте компании или отправить обращение на электронную почту: info@rotko10.ru, или личное сообщение в официальной группе регионального оператора «ВКонтакте».

А заявку на заключение договора по вывозу ТКО можно отправить в специальном разделе сайта регионального оператора.

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